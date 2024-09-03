Місцевий житель був вражений, побачивши тварину, що була на скелях на висоті 200 футів над рівнем моря. Власники Малі назвали цей випадок не інакше, як дивом.

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Малі дивом вижив

Домашній собака Малі зник 16 серпня після інциденту на острові Аранмор в графстві Донегал. Повідомляється, що тварина була налякана сильним вітром, що змусило її зірватися з повідця і втекти в невідомому напрямку. Власниця Сара Ресінос Ральда, яка приїхала з Німеччини з сім'єю на місячний відпочинок, висловила свій розпач після того, як кілька днів безперервних пошуків не дали жодних результатів.

У суботу, 1 вересня, місцевий житель Майкл Бойл плавав на яхті навколо острова, коли почув гавкіт вдалині. На свій подив, він помітив собаку, що застряг на скелях на висоті приблизно 200 футів (61 метр) над рівнем моря.



Собака провисів на скелі 15 днів / Фото North west Charters

За кілька днів до від'їзду сім'я Ральдів отримала радісну звістку, на яку вони так сподівалися: їхній улюблений пес Малі знайшовся. Сім'я висловила своє захоплення, коли возз'єдналися з ним.

Малі виглядає бадьорим, трохи схуд і дуже голодний, але загалом почувається добре. Ми відведемо його до ветеринара та повідомимо всім про стан, як тільки проведуть обстеження,

– розповідають власники тварини.



Сім'я возз'єдналася з Малі / Фото North west Charters

Малі був знайдений цілим і неушкодженим, хоча трохи голодним і втомленим після пережитих випробувань. Емоційне возз'єднання відбулося близько 10 вечора, що стало щасливим завершенням стресової ситуації для Ральдів, які вирішили не залишати Ірландію без свого пухнастого компаньйона.