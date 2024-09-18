Інцидент трапився у понеділок, 16 вересня, ввечері. Про це повідомив менеджер залізничної інфраструктури Infrabel, передає Brussels Time.

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Собака-втікач спричинив затримки і скасування десятків потягів у Брюсселі

Прессекретар Infrabel Томас Бекен повідомив, що поліція зупинила рух поїздів приблизно о 17:50 після того, як на колії помітили собаку. Хоча рух поїздів відновився через годину, собаку так і не знайшли, що призвело до значних затримок і скасування рейсів.

О 19:30 поліція знову наказала Infrabel зупинити рух поїздів після того, як у Ватермаалі, далі по колії, було помічено собаку. На місце події прибув власник собаки, і через 10 хвилин рух поїздів було відновлено.

Немає точної інформації про те, як собака потрапив на колії, але вплив був значним. Станом на 20:00 близько 50 поїздів було затримано, а 10 поїздів було скасовано,

– зазначив Бекен.

У своїй заяві він також підкреслив, що інцидент трапився на найважливішій залізничній лінії 161, яка є ключовим компонентом Регіональної експрес-мережі, що з'єднує Брюссель і Намюр. Подія сталася у вечірню годину пік у будній день.

Їжак "захопив" злітно-посадкову смугу в Німеччині

Раніше схожий інцидент стався у Німеччині. Там їжак паралізував роботу аеродрому Арнштадт Алькерслебен. Через маленьку тварину не зміг злетіти літак. Так, їжачок "захопив" злітно-посадкову смугу. Тож пілотам довелося відкласти виліт.

Лише через пів години пілотам і диспетчеру вдалося прогнати їжака зі злітної смуги на галявину. Аж тоді літак здійснив політ.