Представники Служби контролю за тваринами підтвердили, що возз'єднання стало можливим завдяки мікрочипу, імплантованому під шкіру улюбленця Сема. Неймовірна історія повернення кота до господині – далі у матеріалі.

Читайте також Дивом уникнув смерті: зниклий безвісти собака 15 днів висів на краю скелі – приголомшливі фото

Кіт повернувся до своєї господині через 11 років

Завдяки вдалому збігу обставин, Служба контролю за тваринами округу Чарльстон знайшла зниклого домашнього улюбленця менш ніж за 1,5 кілометра від місця проживання його власника. Тварина була ідентифікована завдяки мікрочипу, який містив життєво важливу інформацію про власника та основні контактні дані.

Я справді думала, що мене розігрують. Просто диво, як не крути… Семе! Я так за тобою скучила – 11 років! Боже, це найбожевільніша річ, яка коли-небудь відбувалася зі мною,

– сказала Дженніфер.

Пенсіонерку з Південної Кароліни переповнювали емоції, коли вона зустріла свого улюбленого вихованця Сема через багато років після того, як врятувала його з гілки дерева на своїй фермі. Зворушливий момент викликав у неї сльози на очах.



Сем помітно постарів та схуд / Фото Charleston Animal Society

Вона повідомила, що її кіт, який до зникнення важив приблизно 6,8 кілограма, тепер важить вдвічі менше. Попри ретельні пошуки в лісі та опитування сусідів, ніхто не бачив кота. Однак, попри всі випробування, коту вдалося вижити.

Равенел заявила, що Сем переважно залишається в приміщенні й не бажає повертатися на вулицю.

Емоційне возз'єднання: дивіться відео