Зоопарк Khao Kheow Open Zoo привітав чудове поповнення у своїй родині – двомісячного карликового бегемотика, на ім'я Му-Денг. Молода бегемотиха швидко стала сенсацією, приваблюючи великі натовпи туристів, які прагнуть побачити її в зоопарку. Про зіркову бегемотиху та феномен її популярності написали CNN, NBC, The Guardian і Bangkok Post.

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Чим знаменита Му-Денг?

У відкритому зоопарку Khao Kheow з'явився новий чудовий мешканець – 10 червня народилося дитинча бегемота, на ім'я Му-Денг, що з тайської мови перекладається як "свиня, що стрибає". Молодий бегемотик є нащадком батьків Джони та Тоні, а також має двох братів і сестер, Му-Туна і Му-Вана.

Бегемотик привернув до себе широку увагу завдяки своїм кумедним витівкам і чарівним рисам, особливо своїм мультяшним рожевим щічкам.



Му-Денг дуркує / Фото Khao Kheow Open Zoo

Двомісячний бегемотик вже перевищив вагу у 20 кілограмів і продовжує харчуватися материнським молоком. Фахівці очікують, що вже наступного місяця бегемотик почне включати у свій раціон траву.

Бегемотиха більшу частину свого часу проводить, відпочиваючи та насолоджуючись водними розвагами. Крім спокійних моментів, грайливе створіння кусає коліна своїх доглядачів, часто комічно відкриваючи рота, беручи участь у кумедних витівках.



Му-Денг стала зіркою Таїланду / Фото Khao Kheow Open Zoo

У серпні працівники зоопарку почали публікувати відео із веселощами бегемотихи, які підкорили серце багатьох користувачів. На акаунт зоопарку в TikTok вже підписалися 2,5 мільйона людей, а найпопулярніші відео набирали близько 7,3 мільйона переглядів.

Му-Денг насолоджується славою: дивіться відео

Зоопарк переповнений відвідувачами

Відвідуваність зоопарку у вихідні дні помітно зросла: кількість відвідувачів збільшилася більш ніж удвічі – з приблизно 3 000 до 7 000 щодня. Особливо багато гостей приваблює саме вольєр Му-Денг.

Тривожною подією стали повідомлення про неналежну поведінку деяких відвідувачів зоопарку. Були зафіксовані випадки, коли відвідувачі кидали їжу в молодого бегемотика і навіть бризкали на нього водою, намагаючись розбудити. У відповідь на ці порушення зоопарк вжив превентивних заходів, встановивши камери відеоспостереження навколо місця проживання бегемота.

Деякі туристи поводилися неналежним чином,

– сказав директор зоопарку, пообіцявши покарати кожного, хто ображатиме тварин.



За Му-Денг уважно стежать працівники зоопарку та камери відеоспостереження / Фото Khao Kheow Open Zoo

У відповідь на збільшення кількості туристів зоопарк запровадив нову ініціативу, яка дозволяє відвідувачам бронювати платні місця для ночівлі. Цей крок має на меті покращити досвід відвідувачів, дозволивши їм оминати ранкові черги.

Коли йти до Му-Денг?

Оптимальний час для відвідувачів, щоб побачити бегемотиху Му-Денг – між 8 та 9 годинами зранку. У цей час доглядачі зайняті прибиранням її вольєру, надаючи гостям ідеальну можливість побачити її в дії.



Му-Денг з мамою / Фото Khao Kheow Open Zoo

Крім того, ті, хто відвідує зоопарк у другій половині дня, також можуть побачити Му-Денг, коли вона насолоджується часом зі своєю матір'ю під час годування. Молода бегемотиха продовжує демонструвати міцний зв'язок зі своєю матір'ю, що робить ці моменти особливо особливими для глядачів.