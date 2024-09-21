Походження і природа цієї загадкової істоти залишаються незрозумілими. Експерти з дикої природи губляться в здогадах, що це таке, пише Daily Mail.

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Моторошна дивна істота спантеличила вчених

Майкл Демель, 49-річний мешканець міста, нещодавно поділився відео з невідомою істотою з друзями, родиною та сусідами. Після обговорень він звернувся до Департаменту парків і дикої природи за роз'ясненнями, але отримав відповідь, що якість відео не дозволяє остаточно ідентифікувати тварину. З усім тим, експерти дійшли висновку, що істота, зафіксована на відео, не є "оленям білохвостого оленя".

У мене 3 різних мисливських угіддя і на кожному з них встановлені камери. Щодня переглядаю близько сотні знімків, на яких зображені койоти, олені, рисі, кролики, єноти та лисиці. Однак ці зображення здалися незвичайними, тому і зупинився на них,

– каже Демель.

Чоловік спочатку подумав, що на дивній фотографії мавпа, описавши істоту як таку, що має довгу морду, маленьку маківку і характерні горбики вздовж спини.

Ця незвичайна знахідка викликала припущення серед друзів Демеля, дехто припускав, що це міг бути "ходячий по шкірі", фігура з легенди індіанців навахо. Згідно з цим фольклором, перевертні мають здатність перетворюватися на тварин, маскуватися або вселятися в тіла інших істот. В людській подобі перевертні характеризуються червоними очима, що світяться, і мають анімалістичні риси, приховані під людською зовнішністю.



Камера зафіксувала те, що, мабуть, було маленькою істотою, яка ходить на чотирьох ногах / Фото Michael Demel / Pen News

Інші друзі Демеля припустили, що на кадрах камери могла бути не просто звичайна тварина, а, можливо, інопланетянин, мавпа або навіть чупакабра. Термін "чупакабра", що з іспанської перекладається як "козосмок", означає легендарну істоту, відому своїми нападами на домашню худобу.

Чи могла це бути чупакабра?

Наприкінці 1980-х років з'явилися повідомлення від пуерто-риканських фермерів про перші спостереження таємничої істоти, відомої як чупакабра. Описана як істота розміром з собаку, зі шкірою, схожою на ящірку, і видатним хребтом, ця загадкова істота полює на худобу.

У Техасі теж зафіксували перше спостереження чупакабри. У 2017 році фермер Філліс Кеньйон повідомила про тривожну зустріч з істотою, яка, за описом, мала великі ікласті зуби, подовжені вуха та кістляві кінцівки. Кеньйон стверджував, що звір напав на її худобу, зазначивши, що його задні ноги виглядали довшими за передні, створюючи тривожну, неприродну позу.

Тож у дискусіях деякі спостерігачі відзначили, що опис тварини дуже схожий на кадри, отримані з камери спостереження Демеля. Однак, експерти з дикої природи наразі не визначили вид, до якого може належати ця істота.