У п'ятницю, 23 серпня, улюбленцю виповнилося 17 років. На Даунінг-стріт підготували все, щоб у день його смерті повідомити про це "вдячному народу" через ЗМІ. Цей план назвали "Ларрі Бріджес".

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У британської влади є план на випадок смерті кота Ларрі

"Головний мишолов" британської резиденції відомий своїм непростим характером. Ларрі має репутацію доволі нелагідного кота, який не може ладнати з іншими тваринами.

Ларрі був "найнятий на службу" головним мишоловом у резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт, 10, під час перебування Девіда Кемерона на посаді прем'єр-міністра. Кота взяли з притулку для котів і собак у Баттерсі. Він прогнав кілька мишей – і п'ять прем'єр-міністрів. У зрілому віці 17 років було вжито заходів (коли прийде час), щоб повідомити цю новину вдячній нації,

– йдеться в публікації.

Так, пресслужба підготувала колекцію фотографій Ларрі на Даунінг-стріт, щоб повідомити цю подію. Вони зберігаються у спеціальній теці в комп'ютерній системі резиденції прем'єр-міністра. Крім того, був підготовлений некролог, який буде опублікований "у сумний день, коли він покине нас".

План позначений кодовою назвою "Ларрі Бріджес", проводячи паралель зі стратегіями, які зазвичай готуються на випадок смерті членів королівської сім'ї.



Ларрі перед Даунінг-стріт / Фото Alamy

Водночас громадськість заспокоюють – попри поважний вік, головний мишолов резиденції уряду Британії "зараз почувається добре".

Кіт Ларрі на Даунінг-стріт

Кіт Ларрі, який оселився на Даунінг-стріт у 2011 році, прийшов сюди з притулку в лондонському районі Баттерсі, де його утримували разом з котами та собаками. Після прибуття Ларрі був призначений офіційним "головним мишоловом" резиденції британського прем'єр-міністра, і відтоді став добре відомим у цій ролі.

Ларрі спочатку мав стати домашнім улюбленцем колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона. Однак після того, як Кемерон покинув Даунінг-стріт, 10, після виборів 2016 року, Ларрі залишився.

Так, у 2024 році кіт Ларрі на своїй посаді побачив уже шостого прем'єра. Британські ЗМІ жартують, що найголовніше завдання прем'єр-міністрів – це не проводити вдалу політику, а змогти подружитися з Ларрі.