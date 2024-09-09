З того часу Qnote прийняла ідею "наймати" додаткових котів, створюючи атмосферу муркотіння, яка далека від звичайної. За рангом поваги головною в компанії є 20-річна кішка Футаба, а директор компанії – на другому місці.

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Японська IT-компанія взяла на роботу 10 котів

Компанія прийняла 10 котячих "співробітників", які постійно проживають в офісі. Щоб задовольнити потреби свого пухнастого персоналу, компанія зробила значні ремонтні роботи, включаючи встановлення 12 котячих туалетів і спеціалізованих полиць, призначених для комфорту і зручності котів.

В робочій атмосфері всім котам у компанії присвоєно офіційні посади, серед яких "головний клерк", "менеджер", "аудитор" і "кіт у кріслі". Очолює котячий відділ Футаба, чудовий 20-річний кіт, який займає найвищу посаду в організації, перевершуючи навіть генерального директора-людину Нобуюкі Цуруту.

Розділ "Новини" на сайті компанії / Скриншот з сайту

В офісу працюють 32 співробітники, які поділяють пристрасть до котячих. Цурута, самопроголошений кошатник, зазначив, що багато співробітників також є власниками котів, що сприяє створенню доброзичливої та привабливої атмосфери. Таке середовище, дружнє до котів, виявилося ефективною стратегією для залучення нових талантів, а також відіграло певну роль у зниженні рівня звільнень у компанії.

Компанія Qnote, що спеціалізується на розробці вебсайтів та додатків, застосовує унікальний підхід до підбору персоналу, визначивши любов до котів як ключовий критерій для кандидатів на роботу. На вебсайті компанії розміщено безліч зображень котів.

Цурута визнає, що присутність котів в офісі може спричинити незначні перебої в роботі. Однак, затримки мінімальні. Котячі компаньйони сприяють створенню теплої та домашньої атмосфери на робочому місці. Співробітники взяли на себе ініціативу розподілити обов'язки, добровільно чергуючи між собою, щоб прибирати лотки та годувати котів під час закриття офісу.