Подібна ситуація трапилася з Саімою Афзал. Жінка розповіла неймовірну історію про те, як кішка Кет врятувала її життя.

Читайте також Подолав 1400 кілометрів: до господині повернувся собака, який зник 2 роки тому – зворушливі фото

Жінка прихистила кішку, а та врятувала їй життя

Жінка взяла до себе мейн-куна/теббі, на ім'я Кет, попри те, що кішка спершу і не призначалася для її дому. Спочатку кішка належала братові жінки, але він був змушений віддати Кет, коли вступив до університету, де домашні тварини заборонені. Сестри жінки відмовилися взяти кішку через алергію, тому Саімі не залишалося нічого іншого, як забрати її до себе.

Спочатку у мене теж була алергія, але я не мала духу відправити її в благодійну рятувальну організацію, бо там часто таких котів відбраковують. Тому я запаслася антигістамінним препаратом і відтоді Кет стала моєю прекрасною дитиною,

– розповіла Саімі.

Як Кет повідомила господині про рак?

І якось Кет збентежила свою хазяйку своєю поведінкою. Киця сідала 52-річній Саімі на груди та щосили лапами штовхала одне й те саме місце. Попри спроби Саімі відштовхнути Кет через дискомфорт, рішуча кішка продовжувала свої дії. І жінка дослухалася до поведінки кішки і завдяки своїй уважній котячій подрузі, вона сьогодні жива.

За словами жінки, Кет робила так деякий час, згодом у неї почала боліти голова та шия без причини. Виявилося, це було через те, що почали рости пухлини, а Кет визначила місце і продовжувала розминати та штовхати там.



Кішка Кет / Фото Saima Afzal MBE / SWNS

52-річна Саімі спочатку пов'язувала свій дискомфорт з попереднім діагнозом плевриту. Однак її занепокоєння зросло, коли вона намацала ґулю, на яку вказав її чотирилапий лікар.

Саймі звернулася по допомогу до свого сімейного лікаря та пройшла ретельне обстеження. Результати показали діагноз – інвазивний протоковий рак другої стадії 1 ступеня.

Думаю, що це була доля. Уявіть, якби я того дня не відповіла на телефон братові? Я думаю, що Кет судилося бути у моєму житті. Я прийняла її, а вона врятувала мені життя,

– каже Саімі.

Жінка перенесла операцію з видалення пухлини та всіх лімфовузлів під правою рукою, після чого пройшла курс променевої терапії. Попри значні труднощі, включаючи необхідність приймати важкі ліки, пошкодження нерва на правій стороні тіла і погіршення зору, пов'язане з лікуванням, Саімі висловлює глибоку вдячність Кет.