Потерпілому дуже пощастило, що його не вбили або не покалічили небезпечні тварини. Інцидент стався на початку серпня.

Читайте також Найстаріша гігантська панда у світі вперше стала мамою: в Ін Ін народилися близнята

У зоопарку стажиста замкнули у вольєрі з левами

У шокуючому інциденті стажист зоопарку випадково опинився замкненим у вольєрі з трьома хижаками. За словами очевидців, стажист спочатку увійшов до вольєра з більш досвідченим співробітником, який потім вийшов і зачинив за ними ворота, залишивши стажиста в пастці та наодинці з левами.

Точна тривалість перебування стажиста в клітці невідома, але, на щастя, він не отримав серйозних травм. Втеча стажиста була не інакше як дивом, а один з інсайдерів назвав жертву "дуже щасливою, що вона не загинула та не була поранена". Керівництво зоопарку розпочало ретельне розслідування інциденту, про що було повідомлено Виконавчий комітет з охорони здоров'я та безпеки Північної Ірландії.

Британська та Ірландська асоціація зоопарків та акваріумів буде тісно співпрацювати із зоопарком протягом усього цього процесу, але не може запропонувати детальнішу інформацію, оскільки розслідування триває в режимі реального часу,

— сказав представник BIAZA.

Чоловік проходить стажування в зоопарку в рамках програми професійної перепідготовки, розробленої для підтримки безробітних у віці від 50 до 64 років.

Зауважимо, у Белфастському зоопарку утримують трьох берберійських левів: самця, на ім'я Кайс, і двох самок — Фідду і Тіббу. Цей підвид левів вимер у дикій природі, але окремі особини все ще живуть у зоопарках по всьому світу. Берберійські леви — найбільший з нині наявних підвидів, вага самців може досягати 250 – 270 кілограмів.