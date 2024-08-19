Працівники закладу кажуть, що, зважаючи на вік панди-породіллі, ця подія є великою рідкістю. Вона народила дитинчат напередодні свого 19-го дня народження, що у перерахунку на людський вік – 57. Фото малюків з'явилося в офіційному акаунті зоопарку Гонконгу в Instagram.

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Ін Ін вперше стала мамою

Ін Ін народила близнюків після напружених 5-годинних переймів. Новонароджені, хлопчик і дівчинка, з'явилися на світ рано-вранці. Дівчинка з'явилася на світ першою з вагою 122 грами, а хлопчик – з вагою 112 грамів.



Новонароджені дитинчата панди Ін Ін / Фото Ocean Park Hong Kong

Новонароджені отримують цілодобову медичну допомогу у відділенні інтенсивної терапії зоопарку, а ветеринари працюють над стабілізацією їхнього стану. За словами співробітників, особливе занепокоєння викликає дівчинка, яка потребує більшої уваги через нижчу температуру тіла та слабкі крики.

Однак відвідувачі зоопарку зможуть побачити новонароджених лише через кілька місяців.



Наразі малята перебувають в реанімації / Фото Ocean Park Hong Kong

Шлях до материнства Ін Ін був важким

Гігантська панда Ін Ін нарешті стала мамою після десятиліття невдалих спроб розмноження. Фахівці невтомно працювали над тим, щоб злучити її з партнером Ле Ле понад 10 років, але унікальні репродуктивні звички гігантських панд робили спроби марними.

Річ у тім, що гігантські панди мають коротке вікно фертильності щороку, яке триває лише 3 дні, що робить процес розмноження надзвичайно складним. Також у своєму природному середовищі існування ці величні тварини, як правило, усамітнюються і рідко спаровуються.

Як відомо, гігантським пандам важко розмножуватися, особливо з віком. Ін Ін, як мати, яка вперше народила, нервувала протягом усього процесу. Більшість часу вона провела лежачи на землі та скручуючись,

– розповіли у зоопарку.

До слова, Ін Ін також пережила кілька викиднів, а її вагітність, яка тривала 5 місяців, була складною.

Крім того, працівники кажуть, таких панд важко розводити в неволі, але дослідники вдаються до таких заходів задля збереження виду, який перебуває під загрозою зникнення.