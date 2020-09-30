За період карантину кількість безпритульних тварин зросла. Українці, незважаючи на те, що домашні улюбленці знижують рівень стресу, почали здавати їх до притулків.

Домашні улюбленці знижують рівень стресу у 90% з 6000 людей, які брали участь в опитуванні. Про це зазначили у дослідженні, яке провів Йоркський університет.

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На скільки в Україні збільшилась кількість безпритульних тварин

Тварин, яких лишають власники, стало набагато більше, навіть у порівнянні з минулим роком,

– розповів співробітник благодійного фонду Happy Paw Дмитро Кіркевич.

За даними найбільшого притулку в Україні "Сіріус", на початку карантину, у березні, нові домівки знайшли понад 30 тварин, тоді як у червні – лише 18. Своєю чергою, за час пандемії коронавірусу кількість покинутих домашніх улюбленців у цьому притулку зросла на 17%, тобто на 549 тварин.

Чому українці відмовляються від своїх домашніх улюбленців

Перша причина відмови від чотирилапих – фейкова інформація про те, що вони переносять коронавірус. Українські родини, особливо, якщо серед членів цих сімей є люди з групи ризику, масово почали шукати притулки для своїх домашніх улюбленців.

Друга причина – переїзд родини у регіони, в яких ризик захворіти на коронавірус нижчий.

Третя причина відмови від тварин – втрата роботи. Тоді люди просто не мають грошей на догляд за домашніми улюбленцями.

Як можна допомогти безпритульним тваринам

Українці, яким не байдуже життя покинутих тварин, можуть долучитися до збору грошей для притулків. Часто такі збори проводять у соцмережах. Більшість притулків просять благодійників налаштувати щомісячні платежі з банківських карток.

Для волонтерів вкрай важлива грошова підтримка. Саме вона дозволяє притулкам годувати та утримувати покинутих тварин. Якщо вам не байдужа доля чотирилапих, ви можете знайти групу будь-якого притулку та пожертвувати їм гроші.