Спортсменка зі збірної України з добового бігу Катерина Катющева зникла під час марафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik 13 червня. Жінку оголосили в розшук, до пошуків долучили поліцію, кінологів та волонтерів. О другій ночі її знайшли без свідомості.

Поліція Одеської області розповіла, що 33-річна спортсменка 13 червня брала участь у змаганні з бігу. Вона планувала бігти 70 кілометрів, але не добігла до фінішу.

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Інший учасник марафону, Ігор Мишко, написав у фейсбуці, що Катерину Катющеву могли викрасти невідомі, які пересувалися автомобілем. Будь-кого, хто міг бачити жінку, просили повідомити про це поліцію.

Керівник пресслужби Одеської ОДА Денис Соколов розповів, що Катющева зникла на ділянці траси між селом Іллінка і фінішем, до якого залишалося бігти приблизно 20 кілометрів. Він припустив, що жінці могло стати погано – це, мовляв, складна ділянка, де мало повітря і дуже спекотно.

Поліція оголосила спортсменку в розшук, викликали кінологів. До пошуків долучилися волонтери та небайдужі одесити.

Лише десь о другій ночі 14 червня її знайшли – без свідомості біля однієї з водойм. Про це розповіли у виданні odessa.online. Зараз Катющева у лікарні, туди її доправили "швидкою".



Катющеву знайшли та доправили до лікарні / Фото з фейсбука Ігоря Мишка

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У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, додамо, беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України.