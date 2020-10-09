Під час протестів у Киргизстані почалися криваві сутички: чути постріли – відео
У столиці Киргизстану акції протесту переросли у криваві сутички. Мітингувальники не лише почали битися, але й закидали один одного камінням і пляшками.
Очевидці подій заявляють, що чули навіть постріли. Про це повідомляє 24.kg.
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Що зараз відбувається у столиці Киргизстану
Відомо, що сутички спалахнули у столиці Киргизстану місті Бішкек. Прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва та ексдепутата Садиров Жапарова почубилися на площі Ала-Тоо.
У хід пішли не лише кулаки, але й каміння та пляшки. ЗМІ повідомляють, що на площі Ала-Тоо чутні звуки стрілянини.
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Чому у Киргизстані спалахнули протести: головне
- Люди вийшли на вулиці, адже вважають результати парламентських виборів сфальсифікованими. Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.
- Мітингувальників розганяли важкою технікою та силою. У заворушеннях загинув один чоловік, а постраждалих вже нарахували понад 1000.
- Згодом ЦВК таки не визнала результати голосування. Тим часом Росія, скориставшись ситуацією, ввела свою військову базу у Киргизстані в режим "протидії тероризму".