У столиці Киргизстану акції протесту переросли у криваві сутички. Мітингувальники не лише почали битися, але й закидали один одного камінням і пляшками.

Очевидці подій заявляють, що чули навіть постріли. Про це повідомляє 24.kg. Важливо Президент Киргизстану готовий піти у відставку, але є умова Що зараз відбувається у столиці Киргизстану Відомо, що сутички спалахнули у столиці Киргизстану місті Бішкек. Прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва та ексдепутата Садиров Жапарова почубилися на площі Ала-Тоо. У хід пішли не лише кулаки, але й каміння та пляшки. ЗМІ повідомляють, що на площі Ала-Тоо чутні звуки стрілянини. Гільзи, які залишилися після сутичок: дивіться відео Чому у Киргизстані спалахнули протести: головне Люди вийшли на вулиці, адже вважають результати парламентських виборів сфальсифікованими. Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента.

Мітингувальників розганяли важкою технікою та силою. У заворушеннях загинув один чоловік, а постраждалих вже нарахували понад 1000.

Згодом ЦВК таки не визнала результати голосування. Тим часом Росія, скориставшись ситуацією, ввела свою військову базу у Киргизстані в режим "протидії тероризму". Більше про протести у Киргизстані, що спалахнули 5 жовтня, читайте за посиланням.