У Київській області на трасі Київ – Харків у ніч проти 11 вересня трапилася масштабна аварія за участі чотирьох автівок, з яких дві вантажівки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 5 людей. Ще 20 потрапили в лікарню з травмами.

Аварія трапилася близько 4 години ночі за участі двох вантажівок, мікроавтобуса й легковика, повідомляє патрульна поліція Київської області.

До слова На Київщині сталася ДТП за участю трьох автівок та мотоцикла: є загиблі та поранені

Як попередньо встановили правоохоронці водій DAF FT95 рухався в бік столиці, коли зіткнувся з Mercedec-Benz 1320. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з ще двома транспортними засобами – а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.



Під Києвом у масштабній ДТП зіткнулися 4 автомобілі / Фото поліції Київської області

Внаслідок аварії загинули щонайменше 5 людей, ще 20 отримали травми й були госпіталізовані. На місці аварії працюють медики, рятувальники й працівники поліції, які забезпечують дорожній рух.



Внаслідок ДТП під Києвом загинули 5 людей / Фото поліції Київської області

Просимо водії врахувати цю вищевказану інформацію і бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за цим маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху й жестів регулювальника,

– наголосили в поліції.



Під Києвом трапилася масштабна ДТП / Фото поліції Київської області