У російському Підмосков'ї розбився легкомоторний літак. На місці авіакатастрофи в Щолково виявили тіла двох загиблих – пілота літака і його пасажира.

Аварія легкомоторного літака EuroStar трапилася внаслідок його жорсткої посадки, повідомляє видання "РБК".

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Літак впав у пісочний кар'єр, що частково заповнений водою. На поверхні води поряд з фюзеляжом літака лежать уламки легкомоторного літака й парашутна система, що розкрилася.

На місці аварії працювали представники російського МНС, водолазний відряд. Всього задіяли 34 людей і 10 одиниць техніки. Втім обоє людей, що були в літаку, загинули на місці.

Слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу за фактом падіння літака. Справу розслідують за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, повідомляє Интерфакс.



Легкомоторний літак, що розбився під Москвою / фото Газета.ру

Щолково під Москвою: карта