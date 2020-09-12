На Сумщині розбився легкомоторний літак: пілот загинув – фото
У Сумській області вранці 12 вересня впав легкомоторний літак. В результаті пілот загинув. На місці працюють рятувальники, аби з'ясувати обставини падіння.
Інцидент трапився в полі, неподалік села Дяківка Буринського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Літак попередньо ідентифікували як Х-32 "Бекас" На місці падіння перебувають рятувальники. Всього для ліквідації аварії залучили 14 людей та 4 одиниці техніки.
Унаслідок падіння легкомоторного літака загинув пілот,
– повідомили в ДСНС.
Обставини події наразі встановлюють. На фото видно, що літак розбитий вщент, деталі розкидані по полю. Крім цього, на кабіні є сліди від загоряння.
Що таке Х-32 "Бекас"?Легкий багатоцільовий літак. Виробляють апарати з 1993 року у Харкові. Х-32 "Бекас" є двомісним, з тандемним розташуванням пілотів.
Розбитий літак на Сумщині / Фото ДСНС
Ймовірне місце падіння літака: