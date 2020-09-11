На Житомирщині поблизу селища Народичі на поле впав дельтаплан. На жаль, пілот літального апарату загинув. Інцидент трапився уранці 11 вересня.

На Житомирщині впав дельтаплан: що відомо

Інформацію про інцидент та відповідні фото в телеграмі опублікувала пресслужба ДСНС. За словами рятувальників, їм про подію повідомили о 8:23 ранку.

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Дельтаплан упав на поле між селищами Народичі та Яжберень. На місце одразу прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Щодо причин, то, попередньо, судно здійснювало обробку поля з соняшником, і пілот не впорався з керуванням. У результаті літальний апарат упав і чоловік загинув.

На місці інциденту рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху. Обставини падіння встановлюють фахівці.

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Де розташовується селище Народичі / Карта

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