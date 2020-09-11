Дельтаплан розбився під час обробки поля на Житомирщині: загинув пілот
На Житомирщині поблизу селища Народичі на поле впав дельтаплан. На жаль, пілот літального апарату загинув. Інцидент трапився уранці 11 вересня.
На Житомирщині впав дельтаплан: що відомо
Інформацію про інцидент та відповідні фото в телеграмі опублікувала пресслужба ДСНС. За словами рятувальників, їм про подію повідомили о 8:23 ранку.
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Дельтаплан упав на поле між селищами Народичі та Яжберень. На місце одразу прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Щодо причин, то, попередньо, судно здійснювало обробку поля з соняшником, і пілот не впорався з керуванням. У результаті літальний апарат упав і чоловік загинув.
На місці інциденту рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху. Обставини падіння встановлюють фахівці.
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Де розташовується селище Народичі / Карта
Схожий інцидент трапився торік
- Тоді наприкінці червня також над полем упав мотодельтаплан на Полтавщині. Сталося це на околицях міста Кобиляки.
- У результаті інциденту загинули дві людини – місцеві жителі 1979-го та 1992 років народження.
- Як підкреслили в ДСНС, внаслідок падіння машини займання не відбулося.
- На місці події працювали 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.