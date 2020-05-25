Під Офісом Президента вимагали звільнити підозрюваних у вбивстві Шеремета

На Банковій ввечері 25 травня зібралися мітингарі, аби підтримати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Саме у цей час Андрієві Антоненку продовжили термін тримання під вартою.

Мітингувальники висунули вимогу звільнити і зняти всі обвинувачення з підозрюваних у справі Павла Шеремета — Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Про це з місця події повідомляє hromadske.

Нагадаємо Поліція закінчила розслідування справи вбивства Павла Шеремета

На підтримку фігурантів справи прийшли більше сотні людей. Окрім іншого, мітингарі вимагали звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони скандували "Де справедливість!" Під Офіс Президента прийшов і чоловік Кузьменко, а також її батьки.



На протест прийшли понад 100 осіб, зокрема батьки і чоловік Кузьменко

Водночас, поки йшла акція, суд продовжив арешт Андрію Антоненку. Слідство вже називає не організатором злочину, як це було під час першого його затримання, а лише виконавцем.

Які підозри висловили у справі Шеремета

На презентації результатів слідства 11 грудня 2019 року було оголошено обвинувачення співаку Андрію Антоненку, (також відомого як співак Riffmaster), дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Спершу слідство називало Антоненка організатором вбивства, однак нещодавно це обвинувачення зникло, а організатором назвали "невстановлених осіб".

Кузьменко звинувачували у тому, що вона заклала вибухівку ;

Дугарь – фотографувала відеокамери біля будинку Павла Шеремета за кілька днів до вбивства, роблячи таким чином розвідку.

Дивіться відео протесту на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета