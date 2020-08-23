У селі Щербані, що поблизу Полтави, створили мурал Ганнадію Біліченку. У квітні 2014 року він став першим військовим, який загинув у війні на Донбасі.

Стінопис зробили місцеві, Сергій Новосьолов й Анатолій Вертелецький, повідомляє телеграм-канал PVP.Poltava. Цікаво У небі над окупованим Донбасом запустили український прапор: відео Перед створенням муралу ініціатори ідеї запитали дозволу у вдови покійного Геннадія Біліченка. Вона не була проти такої ініціативи.

Мурал на честь Геннадія Біліченка / фото телеграм-канал PVP.Poltava Село Щербані Полтавської області: карта Коротко про Геннадія Біліченка: Він був капітаном Служби безпеки України, оперативним співробітником відділу Центру спеціальних операцій "А" в управлінні СБУ в Полтавській області.

Загинув 13 квітня 2014 року під Слов'янськом, ставши першим загиблим військовим у російсько-українській війні на Донбасі. У Криму загиблі були й швидше.

У цей час група співробітників СБУ й керівництвf донецької обласної міліції проводили розвідку під Слов'янськом, де на них напали російські військові. Біліченко помер на полі бою.