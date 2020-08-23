Під Полтавою створили мурал першому загиблому у війні на Донбасі: фото
У селі Щербані, що поблизу Полтави, створили мурал Ганнадію Біліченку. У квітні 2014 року він став першим військовим, який загинув у війні на Донбасі.
Стінопис зробили місцеві, Сергій Новосьолов й Анатолій Вертелецький, повідомляє телеграм-канал PVP.Poltava.
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Перед створенням муралу ініціатори ідеї запитали дозволу у вдови покійного Геннадія Біліченка. Вона не була проти такої ініціативи.
Мурал на честь Геннадія Біліченка / фото телеграм-канал PVP.Poltava
Село Щербані Полтавської області: карта
Коротко про Геннадія Біліченка:
- Він був капітаном Служби безпеки України, оперативним співробітником відділу Центру спеціальних операцій "А" в управлінні СБУ в Полтавській області.
- Загинув 13 квітня 2014 року під Слов'янськом, ставши першим загиблим військовим у російсько-українській війні на Донбасі. У Криму загиблі були й швидше.
- У цей час група співробітників СБУ й керівництвf донецької обласної міліції проводили розвідку під Слов'янськом, де на них напали російські військові. Біліченко помер на полі бою.