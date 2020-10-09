Біля села Бродецьке, що у Вінницькій області, сталася трагедія. На автомобіль Skoda, в якому перебувало 2 людини, впало дерево.

Аварія сталася ввечері 8 жовтня в Козятинському районі. Водія та пасажира госпіталізували з травмами, повідомляє поліція Вінницької області.

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Водія, 38-річний житель Києва, не вдалося врятувати. 66-річний пасажир, родом з Липовецького району, досі перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає.



Дерево впало на автомобіль / Фото Нацполіції

Слідство з'ясовує всі обставини трагедії. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Моторошна ДТП на Вінниччині

Раніше на Вінниччині сталася смертельна ДТП за участі трьох автомобілів. П'яний водій Audi на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з двома іншими легковиками.

Внаслідок аварії загинули двоє людей – 61-річний чоловік та 49-річна жінка. Ще четверо отримали травми, серед них – 5-річниій хлопчик та його 8-річна сестра.