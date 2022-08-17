Поки що відомо про 6 загиблих та 13 поранених. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов. Окупанти вдарили по житловому будинку.
Важливо Внаслідок удару по Салтівці знищений гуртожиток, кількість жертв встановлюють, – Зеленський
росіяни завдали сильного удару по Салтівці у Харкові. Зараз розбирають завали зруйнованого будинку. З-під них вже витягли 4 людей.
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
Поки що відомо про 6 загиблих та 13 поранених. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов. Окупанти вдарили по житловому будинку.
Важливо Внаслідок удару по Салтівці знищений гуртожиток, кількість жертв встановлюють, – Зеленський