Під арешт взято офіс газети "Вести"

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими в результаті корупційних та інших злочинів, заявило про арешт офісу газети "Вести" у київському торгово-офісному центрі "Гулівер".

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на відповідь агентства на запит журналістів.

Повідомляється, що 14 липня 2017 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на 31,32 і 33 поверхи зазначеної будівлі торгово-офісного центру "Гулівер".

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Згодом рішенням Печерського райсуду Києва від 28 вересня 2017 року заарештовані приміщення були передані в управління агентства. Запис про цю передачу 6 жовтня був внесений до Державного реєстру майнових прав.

У прес-службі відомства повідомили, що 15 грудня 2017 року працівники агентства прибули у торговий центр задля огляду, оцінки стану зазначених приміщень, а також встановлення переліку компаній, що орендують там офіси.

Окрім того, як повідомили в агентстві, у процесі огляду працівники компанії, що займає 32-ий поверх офісного центру (редакція газети "Вести") намагалися перешкоджати діям працівників агентства.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року у бізнес-центрі "Гулівер" у Києві відбулися обшуки в офісі медіахолдингу "Вести". За словами Анатолія Матіоса, загалом силовики провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать Олександрові Клименку.