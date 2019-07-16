Під Авдіївкою внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув український військовий
У понеділок в зоні проведення Операції Об’єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу російськими збройними формуваннями, загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол.
Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео
15 липня, від поранень отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол,
– йдеться у повідомленні.
Командування Об'єднаних сил висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого військового.
Варто наголосити, що від початку доби 15 липня ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військових із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вибір редакції
-
ОБСЄ зафіксувала, як окупанти відправили до Росії вантажівки та потяги з невідомим багажемсьогодні , 04:40
-
Став чинним закон про державну мову: з 16 липня політична агітація повинна бути україномовноюсьогодні , 00:37
-
Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО15 липня , 22:09