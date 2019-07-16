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      Під Авдіївкою внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув український військовий

      68 Читать новость на русском
      Під Авдіївкою внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув український військовий
      / Фото з відкритих джерел

      У понеділок в зоні проведення Операції Об’єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу російськими збройними формуваннями, загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол.

      Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      15 липня, від поранень отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол,
      – йдеться у повідомленні.

       Командування Об'єднаних сил висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого військового.

      Варто наголосити, що від початку доби 15 липня ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військових із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      blog_ava
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      15 липня
      1371
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати
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