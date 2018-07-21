Під час сутичок фанатів в Одесі постраждали двоє поліцейських: фото та відео

Перед матчем за Суперкубок України в Одесі на стадіоні "Чорноморець" сталася масова сутичка за участі фанатів.

Однак між собою зійшлися не вболівальники "Динамо" та "Шахтаря", які грали в цей день, а представники фан-руху "Чорноморця" "Сегедка" проти фанатів "Динамо".

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Варто зазначити. що між "Сегедкою" та фанатами "Динамо" давно напружені відносини. Кияни звинувачують одеситів у тому, що ті продовжують підтримувати стосунки з російськими фанатами. Декілька раз вони влаштовували сутички у Києві.

Під час сутички двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Їм надано медичну допомогу.

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Окрім того, з місця події до Приморського відділу поліції доставлено шестеро осіб. З ними проводяться невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини події та правовий статус кожного з її учасників.

Відео сутичок фанатів в Одесі