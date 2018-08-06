Під час технофесту у Дніпрі збудуть з LEGO з Хогвартс, Месників та Зірку Смерті

15-16 вересня в Дніпрі відбудеться наймаcштабніше LEGO-будівництво осені. Спеціально до інженерного шоу Interpipe TechFest команда UkrBricks представить 15-метровий макет по світу Гаррі Поттера, а також експозицію, присвячену супергероям Marvel.

Минулого року LEGO-будівництво відбувалося на очах 15 тисяч гостей техфесту. Тоді встановили рекорд України — зібрали найдовшу залізницю з LEGO. Її протяжність склала 210 метрів, а крім самого залізничного полотна на стенді була вибудувана повноцінна інфраструктура — з будинками, заводами і вуличним трафіком.

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За словами координатора LEGO-будівництва Максима Мітякіна, щоб підготувати подібний макет потрібно 2-3 місяці роботи і зусилля цілої спільноти.

"Залізницею займалися 15 осіб. Це досить довгий процес, коли потрібно заздалегідь збирати окремі частини макета — будівлі і елементи ландшафту. Крім неї ми також будували макет "Зірки Смерті" діаметром 1,3 метра. На "Зірку Смерті" у нас пішло близько 100 000 деталей", – розповів Максим Мітякін.

Фестиваль здивує конструкціями з LEGO

Максим розповідає, що фанатське співтовариство LEGO налічує кілька сотень людей. Однак, кістяк складають 20 осіб, які не тільки колекціонують набори, а й можуть придумати, і зібрати щось унікальне. Щоб популяризувати культуру LEGO в нашій країні, команда UkrBricks співпрацює з безліччю заходів, серед яких як масштабні — наприклад, Всеукраїнський фестиваль робототехніки Robotica, так і регіональні фестивалі.

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Але наймасштабнішим за рівнем підготовки є інженерне шоу Interpipe TechFest.

У цьому році ми хочемо продемонструвати унікальний стенд, на який нас надихнула нова частина "Фантастичних звірів", що скоро вийде в прокаті. Це "Чарівний світ Гаррі Поттера". Його площа 15 квадратних метрів і складатиметься він з кількох локацій, котрі впізнає будь-який фанат книг Джоан Роулінг. Крім Хогвартса ми побудуємо село чарівників Хогсмід, стадіон для квідичу, Заборонений ліс та інші місця. Кожна локація буде наповнена персонажами, казковими тваринами і чудовиськами,

— обіцяє Максим.

Також конструктори планують порадувати глядачів іншою, не менш популярною експозицією. Йдеться про трьох супергероїв з всесвіту Marvel: Капітан Америка, Оса і Залізна Людина. На будівництво кожного з героїв піде майже 140 000 кубиків LEGO, а в висоту вони сягатимуть близько 2-х метрів. Героїв Marvel будуватимуть прямо на ТехФесті.

На відвідувачів Interpipe TechFest чекає яскраве дійство

"Я люблю працювати з LEGO, тому що це універсальний і якісний матеріал. З ним багато що залежить від уяви, адже деталі можна збирати і розбирати в різні конструкції, щоб отримувати дійсно вражаючі макети. Що ми і плануємо показати на фестивалі", — підсумовує Максим Мітякін.

Двометрові супергерої і грандіозний чарівний світ? Гарні новини — адже тепер, щоб відвідати Леголенд, не обов'язково їхати в Данію. Досить знайти трохи вільного часу і заглянути в Дніпро. Ну і замовити квитки на Interpipe TechFest.

Зірка Смерті з LEGO на Interpipe TechFest 2017

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