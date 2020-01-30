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      Під Дніпром водій на шаленій швидкості збив жінку з дитиною: відео

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      Водій на шаленій швидкості збив жінку з дитиною / Інформатор

      У Підгородньому Дніпропетровської області Volkswagen на шаленій швидкості збив маму і її 12-річного сина, які переходили дорогу "зеброю". Обох з місця аварії з травмами різного ступеня тяжкості забрали бригади швидкої допомоги.

      ДТП трапилась у понеділок, 27 січня, на вулиці Шосейній приблизно о 8:00, про це повідомляє Інформатор.

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      Машини, які їхали в правому ряду, зупинилися, щоб пропустити пішоходів. Однак водій Volkswagen, рухаючись в лівому, швидкість не збавив.

      На місце одразу викликали медиків. Постраждалим одразу надали першу допомогу, а після цього госпіталізували до лікарні. Попередньо, у дитини травмована права нога, у жінки – розсічена голова і черепно-мозкова травма. Обидва перебували у свідомості. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.


      Водій на шаленій швидкості збив жінку з дитиною / Фото: Інформатор

      автомобіль побитий
      Постраждалим одразу надали першу допомогу / Фото: Інформатор

      Водій збив жінку з дитиною: відео

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра
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