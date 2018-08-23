Під Харковом масштабна пожежа на заводі з переробки пластику: фото і відео
В ніч на 23 серпня неподалік від Харкова сталась пожежа на підприємстві, яке займається переробкою пластику.
Як інформує прес-служба ДСНС області, повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 приблизно о 1:35.
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Гасити займання відправили 6 відділень служби порятунку на автоцистернах та 32 рятувальників.
Пожежники, які прибули на місце, з'ясували, що на площі приблизно 2 тисячі метрів квадратних під металевим навісом горить пресована пластикова тара.
О 4 ранку вогонь вдалось локалізувати, а о 7:40 – повністю загасити пожежу.
Загиблих та постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, на щастя, немає.
Дивіться відео з місця пожежі на заводі з переробки пластику біля Харкова:
До слова, кількома днями раніше у Запоріжжі сталась пожежа на заводі, який займається переробкою ґуми.