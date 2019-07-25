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      Під Хмельницьким знайшли тіло хлопчика, який повертався додому

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      На коліях Хмельниччини знайшли тіло хлопчика
      На коліях Хмельниччини знайшли тіло хлопчика / Інформаційний акцент

      Зранку 25-го липня залізничний технік виявив страшну знахідку – тіло малолітньої дитини посеред колій.

      25 липня приблизно о 06:00 годині ранку залізничний технік виявив тіло малолітнього хлопчика між залізничними коліями. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Хмельницькій області.

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      Одинадцятирічного киянина виявили поруч з селом Волоське, Деражнянського району. Хлопчик  додому повертався з відпочинку потягом "Рахів – Київ".

      Поліцейські продовжують роботу на місці та опитують всіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.

      останні резонансні кримінальні події України, в яких фігурують діти
      blog_ava
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      25 липня
      5328
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Діти і неповнолітні Новини Хмельницького
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