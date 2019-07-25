Під Хмельницьким знайшли тіло хлопчика, який повертався додому
Зранку 25-го липня залізничний технік виявив страшну знахідку – тіло малолітньої дитини посеред колій.
25 липня приблизно о 06:00 годині ранку залізничний технік виявив тіло малолітнього хлопчика між залізничними коліями. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Хмельницькій області.
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Одинадцятирічного киянина виявили поруч з селом Волоське, Деражнянського району. Хлопчик додому повертався з відпочинку потягом "Рахів – Київ".
Поліцейські продовжують роботу на місці та опитують всіх можливих свідків, щоб встановити обставини смерті підлітка.
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25 липня
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