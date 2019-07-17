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      Дітей засипало піском на Рівненщині: одного з них відкопали мертвим

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      На Рівненщині двох 10-річних хлопців засипали піском на кар'єрі: один загинув, другий – у лікарні
      На Рівненщині двох 10-річних хлопців засипали піском на кар'єрі: один загинув, другий – у лікарні / Прес-служба ДСНС

      На Рівненщині поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску. У результаті засипало двох дітей – на жаль, рятувальники одного з них виявили мертвим, другий наразі перебуває у лікарні.

      Як встановили правоохоронці, на території кар’єру, глибина якого сягає близько п’яти метрів, бавилися троє хлопців. Згодом стався зсув піску, внаслідок чого двох дітей засипало. Інцидент трапився близько 16:00.

      Щу один резонасний зсув піску: Обвал на пляжі в Одесі: видовищні фото і відео руїни з висоти

      Одного 10-річного хлопчика відкопали місцеві жителі та його каретою "швидкої" доправили до лікарні. Там медики діагностували у дитини забій хребта.

      Щодо другого хлопця, якому – також 10 років, то його шукали упродовж трьох годин. Рятувальники (8 представників ДСНС і два ексалатори) та місцеві волонтери оглядали навіть сусідню територію, сподіваючись, що дитина злякалась і втекла. Але, на жаль, диво так і не сталося й дитину знайшли мертвою.

      Дітей засипало піском на Рівненщині: як відбувалися пошуки 

      Третьому хлопчику поталанило найбільше – під зсув він не потрапив і утік. Щоправда, зараз дитина перебуває у шоковому стані.

      За фактом події правоохоронці розпочали досудове слідство за частиною статті Кримінального кодексу про умисне вбивство.

      Поліція також нагадала, що це вже третій випадок на півночі, коли внаслідок зсуву піску гине дитина.

      Між іншим, у Маріуполі двох дітей на смерть засипало піском

      До слова, нещодавно на Рівненщині трапилася ще одна трагедія за участю дітей – тут підірвалися 13-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Знайшли діти боєприпас у сейфі свого діда.

      де ще нещодавно в україні гинули або постраждали діти внаслідок нещасних випадків: 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини ДСНС Поліція Рівне
      Джерело: 24 канал
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