Дітей засипало піском на Рівненщині: одного з них відкопали мертвим

На Рівненщині поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску. У результаті засипало двох дітей – на жаль, рятувальники одного з них виявили мертвим, другий наразі перебуває у лікарні.

Як встановили правоохоронці, на території кар’єру, глибина якого сягає близько п’яти метрів, бавилися троє хлопців. Згодом стався зсув піску, внаслідок чого двох дітей засипало. Інцидент трапився близько 16:00.

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Одного 10-річного хлопчика відкопали місцеві жителі та його каретою "швидкої" доправили до лікарні. Там медики діагностували у дитини забій хребта.

Щодо другого хлопця, якому – також 10 років, то його шукали упродовж трьох годин. Рятувальники (8 представників ДСНС і два ексалатори) та місцеві волонтери оглядали навіть сусідню територію, сподіваючись, що дитина злякалась і втекла. Але, на жаль, диво так і не сталося й дитину знайшли мертвою.

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Третьому хлопчику поталанило найбільше – під зсув він не потрапив і утік. Щоправда, зараз дитина перебуває у шоковому стані.

За фактом події правоохоронці розпочали досудове слідство за частиною статті Кримінального кодексу про умисне вбивство.

Поліція також нагадала, що це вже третій випадок на півночі, коли внаслідок зсуву піску гине дитина.

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До слова, нещодавно на Рівненщині трапилася ще одна трагедія за участю дітей – тут підірвалися 13-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Знайшли діти боєприпас у сейфі свого діда.