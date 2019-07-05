17:10
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Протасів Яр роздору: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Під Києвом підліток вистрелив в брата з гвинтівки

      779 Читать новость на русском
      Підліток вистрелив у брата
      Підліток вистрелив у брата / LAX Firing Range

      У Київській області підліток підстрелив двоюрідного брата. Коли дорослих не було вдома, підліток взяв зброю свого дядька в одній із кімнат та вирішив нею погратися.

      У селі Поділля, що у Баришівському районі Києва, 14-річний підліток випадково прострелив ногу своєму двоюрідному брату. Про це повідомляє Информатор

      Читайте також: Діти підірвались на гранаті у Дніпрі: нові деталі про стан їхнього здоров'я

      4 липня близько десятої вечора лікар Переяслав-Хмельницької районної лікарні повідомив поліцію про поранення 13-річного хлопця.

      14-річний підліток без дозволу взяв у свого дядька пневматичну гвинтівку та вирішив розважитися. Хлопець почав стріляти по стовпчику, який стояв на вулиці біля будинку, однак промахнувся і випадково потрапив в ногу свого брата, який живе у сусідньому будинку. Потерпілій дитині надали медичну допомогу, його госпіталізували в лікарню з кульовим пораненням нижньої лівої гомілки.


      Гвинтівка, з якої підліток вистрелив у двоюрідного брата

      Читайте також: П'яні матері були на подвір'ї: четверо маленьких дівчат загинули у пожежі на Одещині

      Поліція звертається до всіх дорослих і батьків з проханням не залишати небезпечні речі та предмети в легкодоступних місцях для дітей.

      blog_ava
      Геращенко невдало потролила прес-службу Зеленського, яка переплутала столицю Канади: фотодоказ
      сьогодні
      12692
      Теги: Новини Києва Діти Зброя Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сергій Кривонос: Не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу війни
      сьогодні , 16:01 Сергій Кривонос: Не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу війни
      Євгенія Мазур 846
      Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини"
      сьогодні , 15:31 Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини"
      Наталя Сколоздра 19629
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      874
      5-річчя звільнення Слов'янська та Краматорська: найстрашніші 84 дні війни
      сьогодні , 15:00 5-річчя звільнення Слов'янська та Краматорська: найстрашніші 84 дні війни
      Блог Соцмережі 405
      Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим
      сьогодні , 14:10 Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим
      Наталя Боднар 772
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук