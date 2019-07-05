Під Києвом підліток вистрелив в брата з гвинтівки

У Київській області підліток підстрелив двоюрідного брата. Коли дорослих не було вдома, підліток взяв зброю свого дядька в одній із кімнат та вирішив нею погратися.

У селі Поділля, що у Баришівському районі Києва, 14-річний підліток випадково прострелив ногу своєму двоюрідному брату. Про це повідомляє Информатор.

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4 липня близько десятої вечора лікар Переяслав-Хмельницької районної лікарні повідомив поліцію про поранення 13-річного хлопця.

14-річний підліток без дозволу взяв у свого дядька пневматичну гвинтівку та вирішив розважитися. Хлопець почав стріляти по стовпчику, який стояв на вулиці біля будинку, однак промахнувся і випадково потрапив в ногу свого брата, який живе у сусідньому будинку. Потерпілій дитині надали медичну допомогу, його госпіталізували в лікарню з кульовим пораненням нижньої лівої гомілки.



Гвинтівка, з якої підліток вистрелив у двоюрідного брата

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Поліція звертається до всіх дорослих і батьків з проханням не залишати небезпечні речі та предмети в легкодоступних місцях для дітей.