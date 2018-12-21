Під Києвом у людей з кранів тече піщана суміш: шокуючі фото та відео

Пісок з крана замість води – це реалії життя мешканців одного з комплексів у селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом. Люди вже декілька місяців не можуть ні попрати нормально, ні помитися. А про приготування їжі на такій суміші взагалі не йдеться.

Аби вдома можна було помитись чи попрати, більшість киян власним коштом встановили фільтр. Тепер вода трохи краща, але фільтр потрібно мити тричі на день. І так з початку осені. Проблема у всіх жителів нового комплексу на Софіївській Борщагівці.

Читайте також: Афера із платіжками: чому українці переплачують за газ

Працівників ЖЕКу лише розводять руками. Забудовник сказав, що труби під'єднали лише декілька місяців тому, тож у водогін міг потрапити пісок. Якщо це так, то він невдовзі вимиється. Якщо ж проблема в іншому, то це, мовляв, не відповідальність забудовника.



Вода у комплексі у селі Софіївська Борщагівка



Проблеми з водою у Софіївській Борщагівці

А проблеми з водою у Софіївській Борщагівці виникли ще весною 2018 року. Тоді отруїлися десятки людей – мешканці кількох нових житлових комплексів. Держпродспоживслужба виявила, що вода забруднена фекаліями. Місцевим комунальникам наказали терміново провести перевірку труб та зробити дезінфекцію води. А також заборонили користуватися свердловинами.

Більше – дивіться у сюжеті.