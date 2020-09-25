У Новомосковському районі Дніпропетровської області 4 чоловіків підірвали банкомат та викрали з нього майже мільйон гривень. Для зупинки крадіїв застосували табельну зброю та заблокували автомобіль.

Поліція затримала 3 жителів міста Суми та мешканця Кам'янського району віком від 34 до 49 років. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

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Поліція Сумської області повідомила правоохоронців Дніпропетровщини, що готується підрив банкомату в Новомосковському районі. Поліція затримала чоловіків одразу після скоєння злочину.

Під час переслідування зловмисники чинили опір та протаранили службовий автомобіль спецпризначенців КОРД. Під час огляду авто "Opel Omega" оперативники вилучили викрадені касети із банкомата з сумою близько мільйона гривень, зброю та інші речові докази,

– повідомила поліція.

Також правоохоронці встановили, що затримані приїхали в область на 2 автомобілях. Після підриву банкомату, вони залишили автомобіль BMW у селищі поблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти.

На Дніпропетровщині поліція затримала учасників злочинного угруповання:

Як повідомила пресслужба поліції, наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про крадіжку.