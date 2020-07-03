У Мелітополі, що на Запоріжжі місцевий депутат виступив із доволі абсурдною ініціативою. Він пропонує заборонити двірникам прибирати вулиці зранку. На його думку, вони підіймають пилюку, в якій є гельмінти та "бактерії коронавірусу".

Мелітопольська міська рада отримала дивний запит від місцевого депутата Володимира Рибченка. Про це повідомляє місцеве видання ria-m.tv.

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Чим депутату не догодили двірники

Депутат скаржиться на двірників, які прибирають вулиці та площі в місті занадто ретельно. Він вважає, що під час прибирання "в повітря можуть піднятися гельмінти, бактерії і навіть коронавірус" і заразити пішоходів.

В Європі це роблять тоді, коли на вулиці мінімум людей, а не тоді коли зупинки заповнені нашими дорогими платниками податків,

– мовиться в листі депутата до секратаря міськради.

Як відреагували комунальники Мелітополя

Директор КП Чистота Володимир Морозовський каже, що в літній час двірники працюють з 5 ранку на центральних вулицях міста і, як правило, до 8 – 9 ранку вже йдуть прибирати бічні вулиці.

За його словами, двірники працюють із зволоженими інструментами, а пил вони не піднімають.

"Вночі, коли на парковках немає машин, ми прибираємо кишені на проїжджій частині, а вдень тротуари. Тротуари вночі прибирати не зможемо, бо техніка заважатиме людям відпочивати", – каже директор КП Чистота.



Звернення депутата до міськради Мелітополя / Документ ria-m.tv