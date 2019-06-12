Підкорити власну вершину: як пробігти перший півмарафон

На вихідних у Львові вже вчетверте поспіль відбувся Molokiya Lviv Half Marathon. Для когось це була чергова дистанція, аби покращити особистий рекорд, а для когось це була нагода випробувати власні сили і здолати перший півмарафон у житті.

Дебютну півмарафонську дистанцію (21,0975 км) я вирішила бігти вдома, бо тут, так би мовити, і стіни підтримують.

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Важливий старт

Хоча цю львівську трасу справедливо називають однією з найскладніших в Україні. Було тут чимало підйомів і спусків, ділянок з бруківкою та крутими поворотами. За словами організаторів, маршрут проклали таким чином, щоб бігуни могли сповна насолодитись як історичними, так і сучасними краєвидами міста.



Бігуни на старті півмарафону у Львові 9 червня / Фото: Наталі Сколоздри (24 канал)

Старт забігу на 21 кілометр був о 8 ранку. Як перед важливим іспитом, боялась не проспати, тому прокинулась заздалегідь, аби встигнути поснідати і налаштуватись психологічно.

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У стартовому містечку, яке вже традиційно розмістили перед Львівською оперою, загальна розминка та святкова атмосфера додавали заряду перед відповідальним забігом.

Підтримки на складній дистанції теж не бракувало. Були тут і вуличні музиканти, і волонтери-вболівальники з барабанами та чирлідирськими помпонами. Але, напевно, найприємніше бігунам було бачити на трасі вболівальників зі щирими від руки написаними підбадьорливими плакатами.



Вболівальники підтримували бігунів вздовж траси / Фото: Євген Кравс (Zaxid.net)

У день забігу у Львові, на диво, обійшлось без дощу, але через високу вологість бігти було доволі душно.

Відновлювати сили на дистанції допомагали передбачені пункти харчування, де можна було підкріпитись водою чи фруктами. А імпровізований душ з пожежного шлангу перед фінальною гіркою неаябияк освіжив на останніх кілометрах.

Як готуватись до півмарафону?

Сумлінну підготовку до півмарафону фахівці радять починати хоча щонайменше за 2 місяці до забігу і тренуватись по 5-6 разів на тиждень. Детальніше про самостійну підготовку читайте тут.

Мушу зізнатись, що до свого першого півмарафону я готувалась не надто сумлінно – зробила більший акцент на функціональній готовності організму та емоційному налаштуванні, ніж на бігових тренуваннях.

Зрештою, завдання, яке ставила перед собою теж було не надто вимогливим – дістатись до фінішу у виділені для забігу 3 години.

Із завданням-мінімум впоралась. Свій перший в житті 21 кілометр здолала за 2 год 20 хв. Враження після фінішу можна порівняти хіба що з відчуттям підкореної вершини – коли кайф від процесу і результату перевершує будь-яку втому.



Медаль Molokiya Lviv Half Marathon / Фото: Наталі Сколоздри (24 канал)

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