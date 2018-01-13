Підкріплення бойовиків: на Донбас прибуває група російських снайперів

13 січня з Санкт-Петербургу на територію окупованої Луганщини прибуває група російських снайперів. Російські військові повертаються після короткотермінової відпустки.

Про це повідомляє організація informnapalm.org, посилаючись на дані інсайдерів.

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"Маємо підтвердження і від OSINT-розвідників: вчора один із снайперів навіть повідомив про своє повернення в “ЛНР” на сторінці у VK, додавши до посту фото з позиції, зняте, ймовірно, наприкінці 2017 року", – йдеться у повідомленні.

Наразі військовий пост вже видалив.

За спостереженнями волонтерів, снайпери бойовиків на Донбасі – це здебільшого (90%) громадяни Росії – кадрові військові та найманці. Більшість приїжджає саме з Санкт-Петербурга.

На Донбас прибуває група російських снайперів