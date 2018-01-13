15:34
13 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за
Вєсті Кремля
22:37, 12 січня
Вєсті.UA. Зоряні війни в Криму. У Харкові не лишилось суддів
Вєсті.UA
21:17, 12 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Контрнаступ: екс-глава Служби зовнішньої розвідки розповів, як Україна може повернути Донбас

12:12, сьогодні 15041 Читать новость на русском
Україна може піти у контрнаступ на Донбасі і відвоювати тимчасово окуповані території
Україна може піти у контрнаступ на Донбасі і відвоювати тимчасово окуповані території / Фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін хоче схилити Київ до виконання мінських угод за російським сценарієм, щоб дезінтегрувати Україну за моделлю Боснії і Герцеговини.

Про це в інтерв'ю для Jutarnji list колишній глава Служби зовнішньої розвідки України генерал Віктор Гвоздь.

Читайте також: Як розвідники готуються дати прочуханки ворогу

Навіть якщо Україна і виконає політичну частину мінських угод, в Росії з'явиться можливість зберегти контроль над окупованими територіями і владу у самопроголошених псевдо-республіках. Крім того, як показує досвід Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії, Путін ні за що не виведе свої війська з території, яку контролює, а залишить їх під виглядом "місцевих повстанців", миротворчих сил або російських військових баз, стверджує екс-розвідник.

Гвоздь вважає, що прямі переговори з лідерами так званих "ЛДНР", які пропонує Росія, є абсолютно неприйнятними для української влади, оскільки тим самим вона би практично визнала їх. Для України головна сторона конфлікту це РФ, тому переговори можливі тільки з нею за посередництва інших країн і організацій, впевнений екс-глава СЗР України.

На думку Гвоздя, не зважаючи на те, що Україна відстоює мирне вирішення конфлікту в рамках мінських домовленостей і саме на це спрямовує всі свої зусилля, у разі посилення боїв на сході українські бійці здатні дати гідну відсіч агресору і навіть відвоювати тимчасово окуповані території Донбасу.

Якщо Росія відновить агресію на Донбасі, збройні сили України зможуть дати гідну відсіч. Якщо для того складуться сприятливі умови, Україна може перейти в контрнаступ і повернути собі контроль над своїми окупованими територіями,
запевняє військовий.

Як і у випадку з Донбасом, Україна виступає і за мирне повернення Криму, додав Гвоздь.

"Ми розуміємо, що це можливо тільки при активній підтримці міжнародного співтовариства. Тому ми будемо, перш за все працювати над тим, щоб привертати увагу світу до проблеми російської анексії півострова, ініціюючи відповідні рішення ООН, ОБСЄ і Міжнародного суду", прокоментував для видання український розвідник.

Читайте також: Чому Україна не змусить Росію піти з Донбасу найближчим часом: думка волонтера

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії АТО Україна – Росія Анексія Криму Новини політики Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
сьогодні, 13:30 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
6971
Лукашенко и Украина: как не попасть на стол к кремлевским
сьогодні, 11:40 Лукашенко и Украина: как не попасть на стол к кремлевским "каннибалам"
Андрій Воропаєв 2219
Щедрий вечір: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні
сьогодні, 10:09 Щедрий вечір: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні
5766
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": в Луганске пытаются полностью уничтожить украинский язык
Ольга Черненко 2548
Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
12 січня, 22:00 Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
Все про здоров'я 1530
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
На Львівщині спалили автомобіль співробітника СБУ
 1 вересня 2017 , 13:57
Саакашвілі вирішив потрапити в Україну на поїзді "Інтерсіті+"
 10 вересня 2017 , 13:58
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук