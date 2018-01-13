Контрнаступ: екс-глава Служби зовнішньої розвідки розповів, як Україна може повернути Донбас

Президент РФ Володимир Путін хоче схилити Київ до виконання мінських угод за російським сценарієм, щоб дезінтегрувати Україну за моделлю Боснії і Герцеговини.

Про це в інтерв'ю для Jutarnji list колишній глава Служби зовнішньої розвідки України генерал Віктор Гвоздь.

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Навіть якщо Україна і виконає політичну частину мінських угод, в Росії з'явиться можливість зберегти контроль над окупованими територіями і владу у самопроголошених псевдо-республіках. Крім того, як показує досвід Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії, Путін ні за що не виведе свої війська з території, яку контролює, а залишить їх під виглядом "місцевих повстанців", миротворчих сил або російських військових баз, стверджує екс-розвідник.

Гвоздь вважає, що прямі переговори з лідерами так званих "ЛДНР", які пропонує Росія, є абсолютно неприйнятними для української влади, оскільки тим самим вона би практично визнала їх. Для України головна сторона конфлікту – це РФ, тому переговори можливі тільки з нею за посередництва інших країн і організацій, впевнений екс-глава СЗР України.

На думку Гвоздя, не зважаючи на те, що Україна відстоює мирне вирішення конфлікту в рамках мінських домовленостей і саме на це спрямовує всі свої зусилля, у разі посилення боїв на сході українські бійці здатні дати гідну відсіч агресору і навіть відвоювати тимчасово окуповані території Донбасу.

Якщо Росія відновить агресію на Донбасі, збройні сили України зможуть дати гідну відсіч. Якщо для того складуться сприятливі умови, Україна може перейти в контрнаступ і повернути собі контроль над своїми окупованими територіями,

– запевняє військовий.

Як і у випадку з Донбасом, Україна виступає і за мирне повернення Криму, додав Гвоздь.

"Ми розуміємо, що це можливо тільки при активній підтримці міжнародного співтовариства. Тому ми будемо, перш за все працювати над тим, щоб привертати увагу світу до проблеми російської анексії півострова, ініціюючи відповідні рішення ООН, ОБСЄ і Міжнародного суду", – прокоментував для видання український розвідник.

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