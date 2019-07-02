Підозрювані у корупції не отримають політичний притулок: рішення країн G20
Лідери країн G20 дійшли згоди у питаннях боротьби з корупцією та зобов'язалися не надавати політичний притулок особам, яких звинувачують у корупційних злочинах.
Не будуть у безпеці й активи таких осіб – ймовірних корупціонерів. Про це мовиться у підсумковій декларації, підписаній на саміті в Осаці усіма країнами з G20. Наразі документ вже опублікували на офіційному сайті.
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Країни G20 мають намір "бути особистим прикладом", ефективно виконуючи норми антикорупційної конвенції ООН. Також узгоджено, що у кожній країні "Великої двадцятки" якнайшвидше набуде чинності закон про криміналізацію підкупу іноземних громадян та чиновників.
Підсумкова декларація лідерів країн G20:
Саміт G20 відбувався 28 та 29 червня в японіському місті Осака. Фото, відео, головні зустрічі та заяви – у матеріалі 24 каналу.
G20 – це низка найбільш впливових країн та об'єднань світу: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Євросоюз, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР та Японія.
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