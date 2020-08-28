Броварський міський суд 28 серпня заарештував на 2 місяці Кирила Баріхашвілі. Саме він є одним з підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем".

Суд призначив суму застави

Прокуратура просила взяти підозрюваного під варту без права внести заставу. Проте суд можливість внесення застави – 175 тисяч 760 гривень – залишив. Про це інформує hromadske.

Детально Поліція затримала підозрюваних у підпалі авто "Схем": деталі

Зазначимо, що Баріхашвілі затримали ще 26 серпня. Він – родом з Луганщини, до Києва приїхав ще у 2014 році навчатись.

Під час обшуків, повідомляли у МВС, виявили неспростовні докази причетності до злочину. У зловмисника були ще троє спільників. Двох з них оголосили у розшук.

Що відомо про скоєння злочину

За версією слідства, ідея спалити автомобіль з'явилась у молодиків раніше. 16 серпня двоє з них провели розвідку. Ввечері 17 серпня на автомобілі до місця інциденту прибув сам Баріхашвілі з супутником. Йому передали сумку. Чоловік кинув на переднє сидіння автівки водія "Схем" якийсь предмет, після чого машина спалахнула.