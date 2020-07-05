У Харкові на парковці біля житлового будинку загорілись одразу кілька автомобілів. За попередньою версією, машини підпалили.

Автомобілі, ймовірно, підпалили

Пожежа сталась вночі 5 липня, у провулку Титаренківському. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харкова.

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Гасити полум'я приїхали 2 відділення рятувальників на автоцистернах. Вогонь охопив моторний відсік та салон Honda Accord. Моторні відсіки також палали у Volkswagen Golf, Renault Trafic та двох автівок Hyundai Tucson.

Крім того, у двох машин Honda та КІА пошкоджені бампери та фари.

Площа пожежі склала 10 квадратних метрів

Загальна площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів. Спочатку рятувальникам довелось зайнятись газобалонним обладнанням, яке було на деяких автівках. Подачу газу перекрили.



З вогнем рятувальники впорались за менше, ніж пів години. За попередньою інформацією, найімовірніше, що автомобілі хтось підпалив. Розслідуванням займається поліція.



Пожежу ліквідували досить швидко / Фото ДСНС



Поліція проводить розслідування / Фото ДСНС