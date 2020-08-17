Під Києвом в ніч проти 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах. На місці працюють правоохоронці.

Інформацію про підпал авто повідомив журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач на своїй фейсбук-сторінці. До теми Журналіст, що показав кортеж Зеленського й переїзд на державну дачу, заявив про прослушку Що відомо про підпал автомобіля журналістів За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто KIA Cerato – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт високопосадовців порушує ПДР.

Під час зйомок і в самому матеріалі Михайло Ткач неодноразово наголошував, що за автомобілем і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО.

Водночас головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі. А машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція. Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили,

– наголосив Михайло Ткач.

Пожежники загасили вогонь, але автівку вже не відновити / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача

Слідчі встановлюють обставини підпалу / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача Зверніть увагу! Програма "Схеми: корупція в деталях" – це спільний проєкт "Радіо Свобода" та Українського суспільного мовника, який розкриває корупцію на найвищому рівні в Україні. Скандал із прослушкою журналістів "Схем": що треба знати Український журналіст-розслідувач програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач 8 серпня 2020 року повідомив правоохоронців про те, що його можуть прослуховувати. Відповідні ознаки цього він побачив у своїй квартирі.

Він зазначав, що останніми тижнями отримував попередження від своїх джерел про можливу вказівку організувати спостереження за ним. Невідомі люди нібито хотіли знайти компрометувальну інформацію про Ткача.

Правоохоронці оглянули квартиру і виявили три отвори на спільному горищі, що доступне з різних під’їздів. Також отвір був у кухонній стелі. Техніку для "прослушки" вони не побачили. Вже 11 серпня журналіст подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції.

У Раді Європи оприлюднили інформацію про ймовірну прослушку українського журналіста Михайла Ткача. Цю справу зарахували до категорії, яка показує небезпечні для свободи ЗМІ події.