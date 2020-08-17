Невідомі вночі спалили авто журналістів "Схем": що відомо – фото
Під Києвом в ніч проти 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах. На місці працюють правоохоронці.
Інформацію про підпал авто повідомив журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач на своїй фейсбук-сторінці.
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Що відомо про підпал автомобіля журналістів
- За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто KIA Cerato – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт високопосадовців порушує ПДР.
- Під час зйомок і в самому матеріалі Михайло Ткач неодноразово наголошував, що за автомобілем і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО.
- Водночас головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі. А машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція.
Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили,
– наголосив Михайло Ткач.
Пожежники загасили вогонь, але автівку вже не відновити / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача
Слідчі встановлюють обставини підпалу / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача
Скандал із прослушкою журналістів "Схем": що треба знати
- Український журналіст-розслідувач програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач 8 серпня 2020 року повідомив правоохоронців про те, що його можуть прослуховувати. Відповідні ознаки цього він побачив у своїй квартирі.
- Він зазначав, що останніми тижнями отримував попередження від своїх джерел про можливу вказівку організувати спостереження за ним. Невідомі люди нібито хотіли знайти компрометувальну інформацію про Ткача.
- Правоохоронці оглянули квартиру і виявили три отвори на спільному горищі, що доступне з різних під’їздів. Також отвір був у кухонній стелі. Техніку для "прослушки" вони не побачили. Вже 11 серпня журналіст подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції.
- У Раді Європи оприлюднили інформацію про ймовірну прослушку українського журналіста Михайла Ткача. Цю справу зарахували до категорії, яка показує небезпечні для свободи ЗМІ події.