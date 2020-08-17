Підпал авто журналістки "Радіо Свобода": СБУ затримала організатора
Служба безпеки України 17 серпня затримала організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Сам підпал стався ще у січні 2020 року.
Що відомо про організатора підпалу
За версією слідства, підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода" організував колишній працівник Нацполіції. Про це мовиться на сайті СБУ.
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Чоловіка звинувачують одразу за кількома статтями:
- стаття 27 про співучасть у злочині;
- стаття 347-1 про умисне знищення або пошкодження майна журналіста.
Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру.
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Що відомо про підпал авто Галини Терещук
- Інцидент трапився уночі проти 30 січня. У мережі з’явилося відео підпалу. На кадрах видно, як невідомий чоловік у капюшоні підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає.
- На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Основна версія – професійна діяльність Галини Терещук.
- Галина Терещук працює на "Радіо Свобода" з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка.