Невідомі 23 липня підпалили будинок голови ЦПК Віталія Шабуніна. Тоді друзі й колеги-активісти почали збір коштів, або підтримати сім'ю Шабуніна. За менш як місяць зібрали 42 тисячі доларів, що становить понад 1,1 мільйона гривень.

Найбільша пожертва – 2 тисячі доларів, а найменша – 20 гривень. Вдячний кожному, хто підтримав мою родину, написав Віталій Шабунін у власному фейсбуці.

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Він зауважив, що після сплати всіх податків з перерахованої суми залишиться 35 тисяч доларів, а загалом відновлення будинку коштуватиме близько 47 тисяч.

Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей. Так, їм вдалося завдати нам серйозних проблем. Втім пройшовши через три тижні найнижчої коми дружини 8 років тому, будь-що матеріальне, навіть дім, для нашої родини не є смертельним,

– заявив Віталій Шабунін.

Активіст також зізнався, що підтримка людей, які допомогли зібрати кошти на відновлення будинку, мотивує працювати ще більше, упевненіше й ефективніше.

"Ваша щедрість доводить, що такі напади не мають жодного сенсу. Шкоду буде покрито, а винних покарано – раніше чи пізніше. Друзі, дякую за вашу підтримку й за те, що ви поруч. Це надзвичайно цінно", – розповів голова ЦПК.

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