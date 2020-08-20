Підпал будинку Шабуніна: антикорупціонеру зібрали підтримку на понад мільйон
Невідомі 23 липня підпалили будинок голови ЦПК Віталія Шабуніна. Тоді друзі й колеги-активісти почали збір коштів, або підтримати сім'ю Шабуніна. За менш як місяць зібрали 42 тисячі доларів, що становить понад 1,1 мільйона гривень.
Найбільша пожертва – 2 тисячі доларів, а найменша – 20 гривень. Вдячний кожному, хто підтримав мою родину, написав Віталій Шабунін у власному фейсбуці.
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Він зауважив, що після сплати всіх податків з перерахованої суми залишиться 35 тисяч доларів, а загалом відновлення будинку коштуватиме близько 47 тисяч.
Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей. Так, їм вдалося завдати нам серйозних проблем. Втім пройшовши через три тижні найнижчої коми дружини 8 років тому, будь-що матеріальне, навіть дім, для нашої родини не є смертельним,
– заявив Віталій Шабунін.
Активіст також зізнався, що підтримка людей, які допомогли зібрати кошти на відновлення будинку, мотивує працювати ще більше, упевненіше й ефективніше.
"Ваша щедрість доводить, що такі напади не мають жодного сенсу. Шкоду буде покрито, а винних покарано – раніше чи пізніше. Друзі, дякую за вашу підтримку й за те, що ви поруч. Це надзвичайно цінно", – розповів голова ЦПК.
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Підпал Будинку Шабуніна: коротко
- У ніч проти 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. Самого голови ЦПК з дружиною й дітьми в той час не було, а батьків урятувала сусідка, яка пізно поверталася з роботи.
- Шабунін заявив, що біля входу в будинок пролунав вибух. Втім він одразу виключив імовірність вибуху газу. За його словами, 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Мовляв, підпал будинку, в якому сплять люди – це замах на вбивство.