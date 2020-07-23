Підпал будинку Шабуніна: реакція посольства США
У посольстві США в Україні прокоментували пожежу у будинку голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. Дипломати занепокоєні кількістю нападів в Україні, як проти політичних діячів, так і проти громадських активістів.
У посольстві США занепокоєні нападами на активістів
В американському посольстві закликали ретельно розслідувати справу та притягнути до відповідальності всіх причетних. Про це дипвідомство повідомило у твіттері.
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У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку,
– мовиться у повідомленні дипвідомства.
Раніше аналогічну позицію висловили і в представництві ЄС в Україні.
Шабунін вимагає перекваліфікувати справу
Зазначимо, що правоохоронці розслідують випадок з пожежею як умисне знищення або пошкодження майна. Сам Шабунін вимагає перекваліфікації – на замах на життя.
Що відомо про пожежу у будинку Шабуніна
- У Києві вночі 23 квітня спалахнула пожежа у будинку очільника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.
- Ні активіста, ні його дружини та дітей в будинку не було. Батьки встигли вийти.
- Перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Втім, активіст виключив імовірність вибуху газу.