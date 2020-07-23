У посольстві США в Україні прокоментували пожежу у будинку голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. Дипломати занепокоєні кількістю нападів в Україні, як проти політичних діячів, так і проти громадських активістів.

У посольстві США занепокоєні нападами на активістів

В американському посольстві закликали ретельно розслідувати справу та притягнути до відповідальності всіх причетних. Про це дипвідомство повідомило у твіттері.

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У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку,

– мовиться у повідомленні дипвідомства.

Раніше аналогічну позицію висловили і в представництві ЄС в Україні.

Шабунін вимагає перекваліфікувати справу

Зазначимо, що правоохоронці розслідують випадок з пожежею як умисне знищення або пошкодження майна. Сам Шабунін вимагає перекваліфікації – на замах на життя.

Що відомо про пожежу у будинку Шабуніна