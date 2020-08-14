Справу щодо підпалу будинку активіста Віталія Шабуніна розслідує Національна поліція. Але робить це якось дивно. Навіть визнати потерпілих виявилось складно.

Детальніше – читайте в блозі Віталія Шабуніна "Право на гідність" на 24 каналі.

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Визнання потерпілих

Наприклад, визнання мене потерпілим зайняло тиждень моїх же зусиль. Батьків, які в тому домі чудом не згоріли, – потерпілими не визнали досі. Доступу до матеріалів справи я поки теж не отримав. І саму справу поліція кваліфікувала як "пошкодження майна шляхом підпалу". Дивна кваліфікація підпалу посеред ночі горючою сумішшю будинку, в якому очевидно сплять люди.

Ми з'ясуємо замовника. Проблема в тому, що ми не маємо повноважень його за це покарати. Монопольне право на покарання у держави є лише в Нацполіції Авакова і прокурорів Венедіктової.

Справою про підпал будинку, в якому чудом не загинули батьки, займалося Бориспільське районне управління Нацполіції. Поданням мною декларації на півдня пізніше строку – займається департамент стратегічних розслідувань центрального апарату.

Що відомо про підпал будинку Віталія Шабуніна? Будинок підпалили у ніч з 22 на 23 липня. Батьки в той час були в будинку, але встигли врятуватись.



Сусідка чула вибух, який пролунав перед пожежею. Тезу про те, що це міг бути вибух газу, Шабунін відкидає, адже напередодні служба газу перевірила лічильник і всі з'єднання.



Поліція почала кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна. Активіст наполягає, аби справу перекваліфікували, як замах на життя.



Адвокатка Шабуніна наголошує, що поліція не повинна вести справу, тому що активіст неодноразово критикував діяльність міністра МВС Арсена Авакова.

Підпал – особливо тяжкий злочин. Невчасне подання декларації – адміністративне правопорушення. Супер "стратегічне" розслідування щодо несвоєчасного подання декларації вже завершено. Щодо підпалу – результати поки й близько не такі яскраві.

Дивіться відео 24 каналу: як виглядає будинок Шабуніна після підпалу

При цьому за останні 3 роки держава отримала персонально з мене податками майже 2 мільйони гривень. За ці гроші я отримав державу, в якій, начхавши на закон, "рулять" Аваков, Коломойський, Єрмак і, навіть такі нікчеми як "суддя" Вовк та Венедіктова.

Два президенти і їх парламентські більшості не спромоглися забезпечити базові державні функції: безпеку і правосуддя.

Антикорупційна кампанія проти Коломойського

Тепер кілька слів про найважливішу антикорупційну кампанію цього літа. Кампанію, яка значно підірве вплив як внутрішніх так і зовнішніх ворогів України.

Понад рік тому ми в Центрі Протидії Корупції описали схеми Коломойського в США. Частину цих схем описує мін'юст США у своїх позовах проти олігарха. Це початок кінця Коломойського. Наступний етап – розвиток кримінального провадження проти нього в США. Там його ніякий Баканов не врятує.

Що відомо про схеми Коломойського в США? Коломойського, Боголюбова та їхніх партнерів у позові США звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйона доларів США, які належали вкладникам "Приватбанку" в Україні.



У позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм і дочірньої філії ПриватБанку на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили у США, де за них купували нерухомість, а також металургійні заводи в Америці.

Зараз страх штовхне Коломойського на ще тісніший союз з проросійськими силами, щоб максимально розхитати ситуацію в Україні.

Для прикладу, однакові пости від Дубінського та Рабіновича. Вони вже навіть не приховують свою співпрацю. Проте ключова атака на Україну йтиме через Конституційний Суд та Верховну Раду. Цікаво, на чий бік стане Зеленський: держави чи союзу олігарха та проросійських сил.



Пост Дубінського та Рабіновича / Скриншот

Найкраще позицію президента буде видно по тому, чи продовжить Баканов блокувати підозри НАБУ в справі "Привату". Поки Зеленський продовжує "кришувати" Баканова, який "кришує" Коломойського.



Мері Батлер – одна з ключових прокурорів США, які зараз доганяють Коломойського. І не лише його. Головний меседж від правоохоронців цивілізованих країни – справедливість завжди наздоганяє великих покидьків. Потім вона наздоганяє їх свиту та прислужників.



Мері Батлер / Фото global investigations review

На останньому хочу наголосити тим, чиїми руками Коломойський спробує хитати Україну:

Єрмаку,

Шефіру,

суддям КСУ,

народним депутатам,

Баканову,

Авакову,

Венедіктовій та всій цій гопкомпанії.

Спроби завадити правоохоронній системі США закінчаться тим, що вони з цією системою познайомляться.

До речі, ФСБшних друзів справедливість так само дожене. Я про Авакова, який юридично легалізував ФСБешні наратив про Україну і США, зареєструвавши провадження за зверненням Деркача. І не просто зареєструвавши, а взявшись його активно "розслідувати".

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Співпраця росіян і "поліції" Авакова

Департамент стратегічних розслідувань вручив мені адмінпротокол про несвоєчасне подання декларації. Впродовж доби цей протокол (разом з персональними даними) злили російському рупору в Страна.юа.

Одразу стало зрозуміло, чому "поліція" Авакова "забула" вказати в протоколі:

що затримав подання декларації я на півдня, що прихованих статків там немає;

що 2 роки я подавав декларації без вимог закону;

що при збереженні декларації вночі дедлайну виникали технічні збої.

Ну, але ж ця інформація змазала б картинку для Страны.юа, Портнова та інших проросійських рупорів. Тому поліція Авакова "забула" все це в протоколі вказати.

Як-то кажуть, "аваківська" поліція нас береже.