Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві

Аферист організував власну смерть, а після цього організував міжнародну аферу на понад десять мільйонів доларів. Тоді втік до Франції та купив там замок. А допомогли йому лишатися мертвим на папері керівництво Генеральної прокуратури України та нардеп від "Блоку Петра Порошенка".

До своєї інсценованої смерті Дмитро Малиновський мав кілька проблем. Основна з них – Генеральна прокуратура України розслідувала кримінальну справу про рейдерство одеського підприємства і він в ній був головним підозрюваним.

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У серпні 2014 року цю справу передали до суду, проте засідання з ще живим Малиновським постійно зривали повідомленнями про замінування. Так, окрім підозри у рейдерстві, у шахрая з'явилася друга проблема – кримінальне провадження через фейкове мінування і тому він вирішив померти.

Легенда про смерть Малиновського

Рідні запевняли, що хтось невідомий підкинув під двері дружині Малиновського урну з прахом та свідоцтво про смерть від Луганського РАЦСу в листопаді 2014 року.

Папірець про смерть був підробкою. Фальшивка не вносилася у державний реєстр та її не посвічували нотаріуси. Проте в родини була історія. Вони стверджували, що Луганський РАЦС начебто не зміг ввести дані в реєстр через військові дії.



Свідоцтво про смерть Малиновського

Сім'я Малиновського пішла до одеського суду, щоб легалізувати смерть, а зафіксувала її суддя – Юлія Свячена.

Вона стурбована, бо була впевнена, що прийняла законне рішення. Також говорила, що не могла навіть подумати про те, що за цим можуть стояти такі злочинні дії,

– заявив Голова Приморського суду міста Одеса.

Попри кричущу фейковість суддя офіційно визнала смерть шахрая. ЇЇ переконали чеки на купівлю огорожі на кладовищі. Проте згодом "померлий" Малиновський активно почав листувався з родиною.

Звідки гроші у "померлого"

Вже після інсценованої смерті Малиновський провернув одну з найбільших своїх оборудок. На початок 2015 року сингапурська компанія планувала придбати карбамід та аміак, який виробляли на Одеському припортовому заводі. Малиновський створив компанію-клон традиційного дилера ОПЗ і сингапурці перерахували 12 мільйонів євро фірмі шахрая, а не справжньому трейдеру. Тоді Малиновський вимкнув телефони та зник.



Шахрайська схема Малиновського

"Було дві фірми з однаковими назвами. Одна з них справді торгувала, а інша належала Малиновському, який отримав ці кошти. Його компанія продукцією не володіла й замовнику нічого не передала", – пояснила кореспондент видання "Судовий репортер" Ірина Салій.

Замок Малиновського у Франції

Так в "мертвого" Малиновського з'явилося 12 мільйоні євро та замок у Франції, який був збудований у 12 сторіччі. Замок "Château de La Rochepot" у Бургундії, що на Сході Франції. Величезний феодальний палац, який є національним надбанням Франції, а також належав лицарям ордену "Золотого руна".

Проте у 2015 році у замка з'явився новий власник. Покупка за три мільйони євро привернула увагу французьких правоохоронців.



Замок Малиновського

Жандарми з'ясували, що середньовічний замок придбала люксембурзька фірма, власником якої є українець. Тоді правоохоронці й запідозрили відмивання коштів.

Під час обшуків у власника замку знайшли вінтажний Rolls-Royce та три роботи Сальвадора Далі. В українця вилучили майна на понад 4,5 мільйони євро.



Що знайшли під час обшуків у Малиновського

Дмитра Малиновського арештували й після цього повідомлення у Генеральній прокуратурі заявили, що готують документи на його екстрадицію в Україну.



Заява Генпрокуратури

У Генеральній прокуратурі від початку знали, що Дмитро Малиновський живий, проте керівництво вирішило, що з "мертвого" шахрая користі більше.

За кілька місяців після того, як суд постановив факт смерті, правоохоронці вирушили на обшук. В помешканні батьків знайшли та вилучили комп’ютери, SIM-карти та телефони, де знайшли закриту абонентську групу. А у ній були листування начебто "померлого" Малиновського із сім'єю.



Листування Малиновського із сім'єю

Окрім повідомлень, Малиновський надсилав родині відео та фото того самого замку, який згодом арештують французькі жандарми.

Чому нічого не робила прокуратура

З моменту обшуку в лютому 2016 прокуратура знала, що Малиновський інсценував свою смерть. Про це розповів сам прокурор, який тоді вів справу.

В матеріалах справи також є протоколи допиту свідків, які впізнали голос Малиновського на відео, яке він надсилав батькам. А у прокуратури були навіть свідки, які зустрічалися з Малиновським у його французькому потойбіччі.



Свідок у справі Малиновського



Свідок у справі Малиновського

Та навіть без цих свідків у ГПУ були потерпілі сінгапурці, які чітко вказували, що їхні 12 мільйонів євро забрав нібито мертвий шахрай. Тобто на початку 2016 року багато прокурорів знали, що Малиновський живий й володіли інформацією у якій країні він перебуває.

При наявності тих доказів того, що він живий та продовжує злочинну діяльність. Я ініціював питання про апеляційний перегляд цього рішення. В нас не було сумнівів, що рішення про те, що він признаний мертвим буде скасовано,

– розповів екс-прокурор Генеральної прокуратури Ігор Чорний.

Тим часом заступник Генпрокурора Юрія Луценка – Дмитро Сторожук змінив прокурорів у справах по Малиновському. Його наказ датований 7 липня 2016 року.



Постанова Дмитра Сторожука

А вже 8 липня 2016 року кримінальне провадження по Дмитру Малиновському закриють. Через тиждень на суд про оскарження смерті Малиновського прийшов вже новий прокурор, який відмовився подавати апеляцію. Генеральна прокуратура більше не вимагала скасувати факт смерті Малиновського.

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