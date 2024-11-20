Деталі про те, як працює підрозділ та які завдання виконує в зоні Курської операції розповів командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних БПЛА CODE 9.2 у складі 92-ї бригади Мстислав Банік в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Чим особливий підрозділ CODE 9.2

За словами бійця, CODE 9.2 – це рота ударних БпЛА у складі 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Тобто він не є самостійним у своїх діях, а є частиною штурмового батальйону, яка виконує спільні завдання з піхотою та артилерією.

Підрозділ спеціалізується на ударних дронах-бомберах, великих бортах, які здебільшого працюють вночі. Зокрема, на дроні "Баба Яга", як його називають вороги. Дрони-бомбери знищують ворожу техніку, укріплення, велику кількість живої сили.

За його словами, є завдання, які на підрозділ покладає командування батальйону. Екіпажі FPV щодня багато допомагають піхоті. Зокрема й тому, що ворог не зупинився, намагається штурмувати позиції вдень та вночі, атакуючи дронами та поповнюючи боєприпаси.

Підрозділ відомий великою кількістю та загальною вартістю знищеної ворожої техніки, й завдяки цьому є одним із найбільш результативних у ЗСУ. Не в останню чергу це через відданість бійців своїй справі та постійному вдосконаленню власних навичок.