Розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" виявив ротацію ворожої піхоти, яка виявилася останньою для цих окупантів. Вочевидь, така доля спіткає усіх ворогів, які прийшли на українську землю.

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Окупанти йшли-йшли, далеко не дійшли

Ротація російських військових завершилася яскравим полум'ям. Оприлюднені кадри можуть свідчити про те, що окупанти зазнали серйозних втрат.

Філігранна робота артелеристів 3-ї окремої штурмової бригади. Було яскраво й гаряче,

– лаконічно зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Раніше Третя окрема штурмова бригада брала участь в обороні Авдіївки. Воїни боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах. 17 лютого 2024 року стало відомо, що бригада покинула місто.

Тоді командир 3 ОШБр Андрій Білецький заявив, що воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування.

ЗСУ звільняють українську землю від окупантів