Розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" виявив ротацію ворожої піхоти, яка виявилася останньою для цих окупантів. Вочевидь, така доля спіткає усіх ворогів, які прийшли на українську землю.
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Окупанти йшли-йшли, далеко не дійшли
Ротація російських військових завершилася яскравим полум'ям. Оприлюднені кадри можуть свідчити про те, що окупанти зазнали серйозних втрат.
Філігранна робота артелеристів 3-ї окремої штурмової бригади. Було яскраво й гаряче,
– лаконічно зазначили у СтратКомі ЗСУ.
Раніше Третя окрема штурмова бригада брала участь в обороні Авдіївки. Воїни боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах. 17 лютого 2024 року стало відомо, що бригада покинула місто.
Тоді командир 3 ОШБр Андрій Білецький заявив, що воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування.
ЗСУ звільняють українську землю від окупантів
- ЗСУ вдарили по полігону ворога на території тимчасово окупованої Херсонщини. Це сталося неподалік Подо-Калинівки поблизу Олешківських пісків. Відомо, що керівництво ворожого угруповання "Днєпр" приїхало перевірити вогневу підготовку росіян, яких готують для штурмів Кринків на лівобережжі Дніпра.
- Росіяни кажуть, що по полігону вдарили з HIMARS. Туди прилетіло тричі. Унаслідок удару ЗСУ ворог втратив близько 60 окупантів. Поменшало у росіян і автомобільної техніки.
- Російські так звані воєнкори розкритикували російське командування, що навчання провели у зоні дії українських БпЛА та систем HIMARS. Окупанти заявили, що тепер буцімто треба оновити політику навчання.