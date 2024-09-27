Зброя, надана союзниками, допоможе утримати ЗСУ власні позиції і контратакувати, адже загострення на фронті в деяких точках досягає піка. Перспективи ЗСУ на фронті проаналізував в щоденному зведенні для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Зверніть увагу Росіяни просуваються до Вугледару: карта бойових дій 27 вересня

Що палало в Росії

Минулої ночі з’явилися палаючі кадри з Новошахтинська. Там розташований російський нафтопереробний завод.

Нагадаємо, що раніше вже було кілька влучань по цьому воєнному об’єкту ворога.

Гадаю, два генерали Малюк та Буданов не чули про "ядерну доктрину" Росії і продовжують далі виконувати завдання по російських НПЗ безпілотниками,

– зауважив Світан.

Бої за Вугледар

Бійці ЗСУ з Вугледару записали відео, аби розвіяти всі сумніви про захід ворога до міста. Останні півтора року 72-а ОМБР працює там і вдало нищить ворога.

Однак ситуація справді непроста на всьому Вугледарському напрямку. Ця точка є важливою для контролю Волноваської залізничної розв’язки і важливим оборонним рубежем всього південно-східного напрямку.

Бійці витримують шалений тиск. Співвідношення сил там, певно, один до десяти. Там росіяни розвернули корпус 20 – 25 тисяч, який намагається тиснути і оточити наших бійців. 72-а ОШБР справжні герої,

– підкреслив Світан.

Він переконаний, що аби утриматись ЗСУ там необхідно термінове підсилення зброєю. Інакше півтора найближчі тижні будуть вирішальними для цього напрямку.

Підсумки візиту Зеленського до США

Під час візиту Володимира Зеленського до США, Джо Байден оголосив про черговий пакет воєнної допомоги Україні.

Загальними висновками цієї поїздки, на думку Світана, стали: