У підсумковому випуску новин за 15 липня станом на 18:00 – довіра до Зеленського продовжує падати, але у другому турі він досі перемагає своїх конкурентів. За даними Центру Разумкова, чинному президенту довіряє 44% українців. МОЗ розробляє правила на випадок, якщо 1 вересня діти підуть до школи. Серед них – те, що всім працівникам закладів та учням перед уроками вимірюватимуть температуру.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Близько 200 учасників АТО та ООС перекривали міжнародну автотрасу Київ – Чоп на Житомирщині. Протягом кількох годин мітингарі безперервно ходили пішохідним переходом, утворивши численні затори.

Одна з компаній Укроборонпрому виграла арбітраж у Стокгольмі майже на 9 мільйонів доларів. Тепер американська компанія Gray Fox має повернути аванс та відшкодувати всі юридичні витрати.

У МОЗ розповіли про нові критерії визначення "зеленої" та "червоної" зони. Відтак, відомство пропонує дозволити літати в країни, де хворих на COVID-19 менше, ніж 55 людей на 100 тисяч населення.

Бойовики не пускають дітей з ОРДЛО вступати в українські університети. Зокрема – не випускають їх із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.