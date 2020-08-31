У підсумковому випуску новин за 31 серпня станом на 18:00 – "Слуга народу" почала офіційно готуватись до місцевих виборів. Сьогодні в столичному КВЦ "Парковий" пройшов з'їзд партії. В Нідерландах поновили слухання за справою MH17. Однією з основних тем для обговорення стануть вимоги компенсації з боку родичів загиблих.

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